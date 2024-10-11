Конференция «Современная онкология. Проблемы и пути решения» стартовала в Пскове

09:23, 11 октября 2024, ПАИ

Межрегиональная научно-практическая конференция «Современная онкология. Проблемы и пути решения» стартовала в Пскове, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

В начале мероприятия за развитие онкологической службы Псковской области благодарностями были отмечены директор НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова, главный внештатный онколог СЗФО Алексей Беляев и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

В ходе конференции ведущие онкологи Северо-Запада обсудят реализацию федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» президентского нацпроекта «Здравоохранение», работу онкологических служб регионов, лекарственную терапию, лечение различных новообразований и многое другое.