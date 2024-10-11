Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Так, 10 октября хозяйственная постройка горела в деревне Любовец Псковского района. Предположительная причина возгорания – несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве печи.
Также в этот день горела сажа в дымоходе в жилом доме на улице Смольной в Бежаницах. Предположительная причина возгорания – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
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11 октября 2024
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