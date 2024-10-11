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Происшествия

В Куньинском районе проводится проверка из-за гибели двух человек при пожаре

В Куньинском районе проводится проверка по сообщению о гибели двух человек при пожаре, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

11 октября 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в жилом доме в деревне Ямище Куньинского района тел мужчины и женщины с признаками воздействия высоких температур. Пострадавшими являются 55-летняя жительница и 43-летний мужчина, приехавшие накануне в гости к знакомым.

По полученной следствием информации, причиной возгорания жилого дома могла послужить неисправная работа печного оборудования.

В настоящее время по материалу проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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