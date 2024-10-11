Жительница Псковской области 35 лет жила без паспорта

14:05, 11 октября 2024, ПАИ

Женщина 35 лет жила без паспорта в Порховском районе Псковской области, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

У женщины сгорел паспорт во время пожара в 1989 году. Сейчас она достигла пенсионного возраста, однако получать пенсию она не может из-за отсутствия документов. Также она не может обратиться за медицинской помощью, отметили в прокуратуре.

В интересах женщины прокуратура направила иск в суд о признании факта проживания на территории России жительницы Порховского района. Данный иск удовлетворили.

Прокурор района взял на контроль вопрос получения паспорта, оформления пенсии и получения медицинской помощи.