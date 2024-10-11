Более 15 километров трассы в Себежском районе отремонтировали по нацпроекту
Два участка автомобильной дороги Толкачево – Себеж – Заситино в Себежском районе ввели в эксплуатацию после ремонта по президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Специалисты обновили 15,3 километра трассы, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Дорога обеспечивает регулярное сообщение грузового и пассажирского транспорта. Первый участок является подъездом к деревне Эпимахово, а также проходит по улицам Сенцовской и Строителей в Себеже. Второй участок, проходящий через деревни Логуны и Кузьмино, обеспечивает выезд на федеральную трассу М-9 «Балтия».
В ходе ремонта подрядчик отремонтировал водопропускные трубы, выполнил работы по восстановлению существующей укреплённой части обочин и виражей, обновил асфальтобетонное покрытие на проезжей части, пересечениях, примыканиях и съездах, укрепил обочины и откосы.
Также подрядчик выполнил обустройство остановочных и посадочных площадок с пандусами, на которых уложена тактильная плитка для передвижения маломобильных групп населения, установлены автопавильоны, скамейки и урны.
Для безопасности дорожного движения нанесена дорожная разметка, а вблизи пешеходных переходов выполнено устройство шумовых полос.
Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» за два года в нормативное состояние приведено более 20 километров трассы. На эти цели из федерального бюджета было выделено порядка 440 млн рублей.
Обновлением дороги занималась подрядная организация «АДП» по контракту с «Псковавтодором».
Объект прошёл официальную приёмку и принят комиссией без замечаний, уточнили в комитете.
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