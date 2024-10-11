Измерить свой уровень киберграмотности могут жители Псковской области

16:32, 11 октября 2024, ПАИ

Измерить свой уровень киберграмотности могут жители Псковской области, присоединившись к всероссийской акции «Цифровой диктант». Акция проходит в поддержку президентского нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Акция продлится до 28 октября. Принять участие можно по ссылке. Также на официальном сайте акции работает интерактивная карта, которая показывает работу очных региональных площадок, а также послушать образовательные лекции и мастер-классы.

Ежегодно свои двери для проведения «Цифрового диктанта» открывают образовательные учреждения — школы, университеты, а также библиотеки. В этом году жители регионов смогут пройти его в сотнях библиотек в разных уголках страны.