В Пскове участки улиц Воеводы Шуйского и 2-й Песочной перекроют в октябре
С 16 по 24 октября будет закрыто движение транспорта по одной полосе проезжей части улицы 2-й Песочной в районе дома № 18а. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Период ограничения движения – с 8:00 до 23:00. Перекрытие связано с дорожными работами.
Кроме того, с 14 по 18 октября будет закрыто движение транспорта по одной полосе проезжей части улицы Воеводы Шуйского в районе здания № 16/2 при движении от улицы Свердлова в сторону улицы Красных Просвещенцев.
Период ограничения – с 9:00 до 22:00.
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