В Пскове участки улиц Воеводы Шуйского и 2-й Песочной перекроют в октябре

18:04, 11 октября 2024, ПАИ

С 16 по 24 октября будет закрыто движение транспорта по одной полосе проезжей части улицы 2-й Песочной в районе дома № 18а. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Период ограничения движения – с 8:00 до 23:00. Перекрытие связано с дорожными работами.

Кроме того, с 14 по 18 октября будет закрыто движение транспорта по одной полосе проезжей части улицы Воеводы Шуйского в районе здания № 16/2 при движении от улицы Свердлова в сторону улицы Красных Просвещенцев.

Период ограничения – с 9:00 до 22:00.