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Политика

Михаил Ведерников встретился с представителями Псковской области в Федеральном Собрании РФ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочем совещании с представителями Псковской области в Федеральном Собрании обсудил стратегию решения и сопровождения наиболее финансово ёмких проектов региона. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

В первую очередь речь идёт о бюджетном обеспечении региона и участии в новых национальных проектах, а также о строительстве и реконструкции крупных инфраструктурных объектов.

«Эти и другие задачи могут быть решены в рамках уже существующих поручений нашего президента, председателя правительства, вице-премьеров, министров, а также нашего куратора Дениса Мантурова. Благодаря такой поддержке у нас есть целый ряд инициатив, который при должном сопровождении позволит привлечь в регион достаточно серьёзные средства и решить первоочередные принципиально важные задачи», – сказал губернатор.

Глава региона также напомнил, что только по результатам Дней Псковской области в Совете Федерации реализация пакета задач оценивается в сумму более чем 20 миллиардов рублей. «Это чуть меньше трети нашего регионального бюджета. Средства крайне серьёзные», – подчеркнул губернатор.

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