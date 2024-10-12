Тёплая погода ждёт жителей Северо-Запада в эти выходные

09:49, 12 октября 2024, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе России в эти выходные, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Осадки возможны лишь в отдельных районах, отметили специалисты. Температура будет немного теплее, чем положено в это время года, добавили в «Фобосе».

Днём на севере и востоке будет от +3 до +8 градусов, на юго-западе – от +7 до +12 градусов.