Тёплая погода ждёт жителей Северо-Запада в эти выходные
Какой будет погода на Северо-Западе России в эти выходные, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
Осадки возможны лишь в отдельных районах, отметили специалисты. Температура будет немного теплее, чем положено в это время года, добавили в «Фобосе».
Днём на севере и востоке будет от +3 до +8 градусов, на юго-западе – от +7 до +12 градусов.
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