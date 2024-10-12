Житель Пыталовского округа отправится в колонию за ранение знакомого ножом

11:00, 12 октября 2024, ПАИ

Жителя Пыталовского муниципального округа осудили за то, что он ударил ножом своего знакомого. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Мужчина во время ссоры на почве ревности три раза ударил ножом своего знакомого.

С учётом наличия у подсудимого непогашенных судимостей, рецидива преступления жителя муниципалитета осудили на десять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.