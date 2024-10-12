Концерт «Юбилеи великих» проходит в Пскове

15:41, 12 октября 2024, ПАИ

Концерт «Юбилеи великих» проходит в Псковской областной филармонии. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

В исполнении заслуженной артистки России, мисс Вселенной, певицы Оксаны Фёдорой, заслуженного артиста Татарстана Альберта Жалилова, студентов Псковского областного колледжа искусств и ансамбля «Сказ» звучат произведения, посвящённые музыкальной истории Пскова.

Концерт проводится в рамках Всероссийского музыкального фестиваля «Моя Россия: музыкальное путешествие», реализуемого фондом Оксаны Федоровой. Мероприятия реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и приурочено к 15-летию деятельности Благотворительного фонда Оксаны Фёдоровой.

Ранее сообщалось, что 10 октября в кинотеатре «Победа» прошёл показ авторского фильма Оксаны Фёдоровой «Музыкальное путешествие. Псков».