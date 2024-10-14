Белорусская фура и фургон птицефабрики «Псковская» столкнулись на трассе в Великолукском районе

10:21, 14 октября 2024, ПАИ

Фура МАЗ с белорусскими номерами и фургон ГАЗ птицефабрики «Псковская» столкнулись на 465-м км трассы М9 «Балтия» в Великолукском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Участники ДТП от медпомощи отказались. На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.