Эксперт объяснил, почему в Псковской области стоит делать сидр

14:53, 14 октября 2024, ПАИ

Почему Псковский регион хорош для изготовления сидра, рассказал сидродел Александр Колосков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Здесь есть земли и сады, которые были раньше в СССР. И садов здесь было колоссальное количество. Мало того, здесь были не просто сады, здесь ещё к тому же испытывались новые сорта. Потом да, к сожалению, было безвременье, когда у этого всего не было хозяев», – сказал Александр Колосков.

Кроме того, в Псковской области климат позволяет выращивать хорошие яблоки, уточнил он. «Но самое главное для тех, кто делает натуральный, традиционный сидр с прямого отжима, – что яблоко не нагоняется водой. Разница между южным яблоком и нашим яблоком – колоссальная», – заключил гость студии.