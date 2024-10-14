1200 зрителей посетили выступления Калининградского театра кукол в рамках «Больших гастролей»
1 200 зрителей посетили выступления Калининградского театра кукол в рамках «Больших гастролей», которые проходили с 8 по 13 октября в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.
«Полные залы на каждом показе стали убедительным свидетельством того, что искусство кукольного театра продолжает пользоваться огромной популярностью. На сцене театра развернулись настоящие чудеса: удивительные куклы, яркие декорации и мастерская игра актёров захватывали зрителей с первых минут. Постановки Калининградского театра подарили публике волнующие и добрые истории, каждая из которых была пронизана глубокими эмоциями и уникальной художественной выразительностью», – отметили организаторы.
1200 зрителей посетили выступления Калининградского театра кукол в рамках «Больших гастролей»
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