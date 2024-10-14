Региональный штаб «Мы вместе» в Псковской области открывает сбор консервов для курян
Региональный штаб «Мы вместе» в Псковской области открывает сбор консервов для жителей Курской области. Об этом сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
В настоящее время куряне остро нуждаются в мясных и рыбных консервах, а также в детском питании. Передать вещи первой необходимости можно в штаб, расположенный в Пскове на улице Конной, д. 2.
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