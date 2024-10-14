Региональный штаб «Мы вместе» в Псковской области открывает сбор консервов для курян

21:42, 14 октября 2024, ПАИ

Региональный штаб «Мы вместе» в Псковской области открывает сбор консервов для жителей Курской области. Об этом сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время куряне остро нуждаются в мясных и рыбных консервах, а также в детском питании. Передать вещи первой необходимости можно в штаб, расположенный в Пскове на улице Конной, д. 2.