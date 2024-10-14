Михаил Ведерников обсудил стратегию развития Псковской городской поликлиники с её новым руководителем

22:10, 14 октября 2024, ПАИ

Сегодня, 14 октября, к исполнению обязанностей главного врача Псковской городской поликлиники приступил Максим Борисюк. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и новый главврач обсудили первоочередные задачи и стратегию развития учреждения на ближайшее время, сообщил глава региона в своём телеграм-канале.

Главврач планирует внедрить в работу систему управления качеством, разработанную Национальным институтом качества Росздравнадзора. Она включает в себя подбор и обучение персонала, маршрутизацию пациентов, автоматизацию некоторых внутренних процессов, цифровизацию медицинских карт и ряд других параметров.

«В свою очередь обратил внимание на необходимость продолжения укомплектования штата и оснащения современным оборудованием. В этой части наш основной инструмент – президентские нацпроекты. Планы согласованы, уверен, они помогут существенно улучшить работу поликлиники», – подчеркнул губернатор.