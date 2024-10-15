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Политика

Единообразный способ избрания глав городских округов по конкурсу определён в Псковской области

Единообразный способ избрания глав городских округов по конкурсу определён в законодательстве Псковской области. Решение принято на внеочередной, 37-й сессии областного Собрания сегодня, 15 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

До настоящего времени в Пскове глава избирался городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, а в Великих Луках – на муниципальных выборах.

Федеральный законодатель определил для субъектов России право устанавливать своими законами единственно возможный вариант порядка избрания и места в системе органов местного самоуправления глав муниципальных районов, городских округов. Это право подтверждено решением Конституционного суда на основании того, что объём передаваемых полномочий и методика расчёта объёма субвенций, предоставляемых местным бюджетам муниципальных образований, относящихся к одному и тому же типу для осуществления государственных полномочий, одинаковые.

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