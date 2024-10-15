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Общество

«Группа Астра» и «ICL Техно» учредили номинацию в рамках конкурса «Учитель года»

«Группа Астра», ведущий разработчик инфраструктурного ПО, и российский производитель оборудования «ICL Техно» от лица бренда OSiO поддержали престижный конкурс «Учитель года России», нацеленный на признание и поддержку выдающихся педагогов нашей страны. Он позволяет не только отмечать достижения отдельных педагогов, но и популяризировать профессию учителя, привлекать внимание к вопросам образования и обмениваться передовым опытом.

Фото: пресс-служба «Группа Астра»

В этом году два IT-лидера объединились и в рамках конкурсной программы организовали специальную номинацию «Проводник в мир знаний и идей», целью которой стало поощрение творческого подхода и инновационных методов обучения. На торжественной церемонии награждения, которая состоялась в Саратове, вендоры отметили 20 замечательных педагогов. Все эти учителя своим трудом и преданностью делу воспитания подрастающего поколения внесли действительно неоценимый вклад в образование.

Псковскую область на заключительном этапе конкурса представил учитель физики и математики Дмитрий Спиридонов, став лауреатом номинации «Проводник в мир знаний и идей». На уроках он использует разные приложения и сайты, чтобы с их помощью визуализировать те физические явления, которые невозможно продемонстрировать традиционными способами. По мнению Дмитрия Спиридонова, так реализуется один из главных принципов дидактики – наглядность. Говоря о значимости информационных технологий для развития познавательной активности у детей, учитель отметил возможность использовать образовательные платформы для разработки авторских проектов. Например, по шаблонам ребята могут сами создавать в игровой форме упражнения, и ими можно пользоваться.

Для более комфортной работы и подготовки к учебному процессу каждому финалисту в номинации «Проводник в мир знаний и идей» вручили ноутбуки российского производства OSiO серии FocusLine от «ICL Техно» с отечественной операционной системой Astra Linux. Эти устройства помогут нашим преподавателям легко и эффективно готовить уроки и делиться знаниями с учениками, открывая перед ними новые горизонты. Напомним, что продуктовая линейка бренда OSiO собирается на том же высокотехнологичном заводе, что и продукция под маркой ICL.

«OSiO рад и горд поддержать этот замечательный конкурс. Мы понимаем, как важна эта работа, как важно предоставлять педагогам современные инструменты и технологии для хороших результатов. В этом году мы сделали ещё один шаг к тому, чтобы сделать жизнь учителей проще и качественнее, внедряя новые решения для образовательных учреждений», – отметила руководитель направления по работе с розничными сетями «ICL Техно» Анастасия Черкасенко.

«Мы как одни из лидеров IT-индустрии задаём высокие стандарты в нашей сфере и делаем всё возможное для популяризации отечественных IT-технологий в учебных заведениях. Это оказывает значительную поддержку в моменте подготовки подрастающего поколения специалистов, способных эффективно работать с современными инновационными решениями и внедрять их в различных сферах, – поделилась директор департамента образования «Группы Астра» Александра Алешкова. – Большое спасибо, дорогие учителя, за ваше внимание и неустанную преданность делу образования. Вместе мы сможем продолжать вдохновлять и обучать молодых ребят».

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