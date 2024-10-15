Спикер Госдумы призвал депутатов думать головой

16:22, 15 октября 2024, ПАИ

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании призвал депутатов более ответственно подходить к анонсированию инициатив, не проработанных с фракциями, экспертами и избирателями, пишет РИА Новости.

К инициативам, предложенным депутатами, относятся серьёзно. Никто не считает их простыми инициативами – все считают, что любое предложение Госдума будет обязательно обсуждать, поэтому было бы правильнее рассматривать любые инициативы сначала во фракции, считает парламентарий.

Затем нужно прорабатывать идею в профильном комитете и обсуждать её с Правительством РФ, но прежде всего нужно отталкиваться от позиции избирателей и «думать головой» прежде, чем выносить информацию в интернет-пространство, считает Вячеслав Володин.

Он призвал депутатов хорошо подумать перед тем, как рассказывать о новых законодательных инициативах – тогда речь шла о предложении ввести налог на бездетность.