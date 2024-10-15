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Общество

Псковские росгвардейцы и спасатели провели совместную противопожарную тренировку

В Управлении Росгвардии по Псковской области проведена противопожарная объектовая тренировка с привлечением специалистов регионального главного управления МЧС сегодня, 15 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В ходе занятий отработаны действия внештатного пожарного расчёта и личного состава при пожаре.

Кроме того, был уточнён алгоритм действий сотрудников по обеспечению сохранности документов и материальных ценностей, проверены взаимодействие дежурной службы с подразделениями пожарной охраны, эвакуация личного состава из здания, готовность внештатного пожарного расчёта к действиям по организации ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия подразделений пожарной охраны.

В ходе тренировки личный состав пожарной охраны ознакомился с объёмно-планировочными особенностями здания, что позволит ему в случае реального возникновения пожара ликвидировать огонь в кратчайшие сроки.

Участники мероприятия также получили дополнительные навыки эвакуации людей, выход которых из помещения оказался заблокирован условно вспыхнувшим огнём.

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