Псковскую молодёжь приглашают на мастер-класс по созданию авосек

18:32, 15 октября 2024, ПАИ

Мастер-класс по созданию авосек пройдёт в Псковском ресурсном центре поддержки добровольчества 18 октября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

К участию приглашаются дети участников СВО и молодёжь Псковской области. Количество мест ограничено. В мастер-классе смогут принять участие десять человек. Возрастное ограничение – 12+.

Мастер-класс проведёт руководитель экоцентра «Экопрактика» Виктория Посадская.

Мероприятие начнётся в 17:00 по адресу ул. Конная, д. 2 (второй этаж ресурсного центра поддержки добровольчества) в Пскове. Зарегистрироваться можно по ссылке.

