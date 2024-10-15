Как выглядит осенний Псков

21:31, 15 октября 2024, ПАИ

В Пскове наступила осенняя пора. Теперь октябрь не только в календаре, но и на улицах. Подборку фотографий с осенними видами Пскова опубликовал на своей странице в телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин



Фото: Борис Елкин

















Золотая осень также наступила в Пушкинских Горах. Посмотреть фоторепортаж можно по ссылке.