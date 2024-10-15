Как выглядит осенний Псков
В Пскове наступила осенняя пора. Теперь октябрь не только в календаре, но и на улицах. Подборку фотографий с осенними видами Пскова опубликовал на своей странице в телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.
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Фото: Борис Елкин
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Фото: Борис Елкин
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Фото: Борис Елкин
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Фото: Борис Елкин
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Фото: Борис Елкин
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Фото: Борис Елкин
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Фото: Борис Елкин
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Фото: Борис Елкин
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Фото: Борис Елкин
Золотая осень также наступила в Пушкинских Горах. Посмотреть фоторепортаж можно по ссылке.
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15 октября 2024
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