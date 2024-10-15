Псковичей приглашают на «Осенний блюз»

23:13, 15 октября 2024, ПАИ

«Осенний блюз» блюз пройдёт в Пскове 19 октября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Совет молодых литераторов Псковской области приглашает псковичей и гостей города на литературно-музыкальный вечер «Осенний блюз». Концерт пройдёт при участии известных псковских поэтов и исполнителей», – отметили организаторы.

Начало мероприятия в 17:30 по адресу Рижский проспект, дом 64.