В Петербурге оштрафовали пытавшегося перелететь на Porsche через разведённый мост водителя
Житель Санкт-Петербурга Ибрагим Исламов, который пытался проехать по разведённому Троицкому мосту на автомобиле Porsche Cayenne, был оштрафован на 300 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
«В ходе предварительного слушания суд прекратил дело, применив меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 300 тысяч рублей», – говорится в сообщении.
Дело рассматривалось мировым судьёй.
Отметим, инцидент произошёл 25 апреля в 1:50. Мужчина, управлявший арендованным Porsche Cayenne, попытался проехать по разведённому мосту, но не смог преодолеть препятствие. Автомобиль врезался в опускающиеся крылья моста. В машине находилась девушка, которая получила травмы. Ибрагим Исламов оставил её в автомобиле и скрылся. Позже в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения, повлёкшее по неосторожности вред здоровью средней тяжести). 10 мая виновника аварии заключили под стражу.
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