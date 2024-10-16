Назначен новый заместитель главы Локнянского муниципального округа по ЖКХ

14:43, 16 октября 2024, ПАИ

Заместителем главы Локнянского муниципального округа по ЖКХ и строительству стал Алексей Захаров. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Белугин в своём телеграм-канале.

«Это опытный и порядочный профессионал, который хорошо знает свою сферу работы и понимает её проблемы. Много лет работал на госслужбе, депутатом районного Собрания и служил в ВС РФ. Он зарекомендовал себя как порядочный и ответственный человек», – отметил Иван Белугин.

Сфера ЖКХ и строительства – одна из самых сложных в округе, добавил он. Глава округа также выразил уверенность, что вместе с Алексеем Захаровым в муниципалитете смогут наладить эффективное решение вопросов в этой области.