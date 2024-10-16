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Бывший начальник отдела по делам молодёжи администрации Пскова назначен замглавы Гдовского района

Бывший начальник отдела по делам молодёжи администрации Пскова Владимир Журавлёв назначен заместителем главы Гдовского района по социальным вопросам, пишет газета «Гдовская заря».

Бывший начальник отдела по делам молодёжи администрации Пскова назначен замглавы Гдовского района. Фото: газета «Гдовская заря»

На должность он заступил 14 октября.

В первую очередь новый заместитель главы планирует познакомиться со всеми социальными объектами района во всех волостях, чтобы составить для себя первоначальное представление о первоочередных задачах. Владимир Журавлёв уже посетил стройплощадку новой школы на 825 мест, районную школу, спортивный зал, а также детский сад в деревне Чернёво.

«Вообще с Гдовским районом я знаком. В основном это было связано со спортом. Но и людей я здесь немало знаю. Так что будем работать, задач много», – отметил он.

Владимир Журавлёв родился в Пскове, получил высшее образование в Санкт-Петербургском институте экономики и управления. После института работал в администрации Пскова. С 2013 года он занял должность начальника отдела по месту жительства в Псковском городском молодёжном центре. С 2015 года работал в комитете по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова сначала в должности консультанта, а уже через год – начальником отдела по делам молодёжи.

Кроме того, с 2015 года он тренирует псковских ребят игре в гандбол в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда».

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