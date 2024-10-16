Более 30 госслужащих в Псковской области проверили на коррупцию

16:30, 16 октября 2024, ПАИ

С начала года 34 госслужащих в Псковской области проверили на коррупцию, рассказал заместитель начальника Управления по вопросам противодействия коррупции Псковской области Александр Пашков в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 16 октября.

«За девять месяцев поступило 34 материала. Из них девять уведомлений о возможном возникновении конфликта интересов. 23 уведомления о заключении трудового договора после увольнения, это в соответствии со статьёй 12 закона о противодействии коррупции. Два уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. Материалы рассмотрены, но нарушений мы здесь не установили», – подчеркнул Александр Пашков.

Напомним, что в органах местного самоуправления рассматривалось 293 материала и установлено четыре нарушения об урегулировании конфликта интересов.