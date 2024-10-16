Четыре нарушения об урегулировании конфликта интересов выявили в Псковской области с начала года

14:22, 16 октября 2024, ПАИ

Четыре нарушения об урегулировании конфликта интересов выявили в Псковской области с начала года, рассказал заместитель начальника управления по вопросам противодействия коррупции Псковской области Александр Пашков в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 16 октября.

Конфликт интересов – это ситуация, при которой личная заинтересованность должностного лица может повлиять на надлежащее исполнение им своих обязанностей. Служащий обязан уведомлять о возможном возникновении такого рода конфликтов интересов, объяснил Александр Пашков.

«В этом году за девять месяцев в органах местного самоуправления рассматривалось 293 материала и установлено четыре нарушения об урегулировании конфликта интересов. Двое служащих уволены по утрате доверия. Процент маленький, но тем не менее в этом году уволено двое, с 2016 года не было таких фактов», – подчеркнул он.

Александр Пашков объяснил, что на местах в органах местного самоуправления есть свои служащие, которые занимаются этой работой. «Они получают справки от служащих, они их анализируют. У нас проводится анализ только руководителей исполнительных органов Псковской области, аппарата, депутатов, глав, а муниципальными служащими занимаются ответственные лица в органах местного самоуправления», – подчеркнул он.