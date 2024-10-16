Международная конференция «Гении русской земли» состоится в Пскове

18:32, 16 октября 2024, ПАИ

Международная научно-практическая конференция «Гении русской земли» состоится в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 17–18 октября. Мероприятие приурочено к юбилеям А. С. Пушкина, Н. А. Римского-Корсакова, М. П. Мусоргского в рамках празднования 80-летия со дня основания Псковской области, сообщили ПАИ в комитете по культуре Псковской области.

В рамках конференции состоятся слушания докладов на темы, связанные со значимыми для культуры России и Псковской земли именами А. С. Пушкина, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова. Часть докладов будет посвящена культуре Пскова: его истории, архитектуре, музыкально-педагогическим традициям, исследованиям творчества псковских композиторов и поэтов и др.

В конференции примут участие преподаватели и аспиранты Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова, профессора, доценты и студенты Псковского государственного университета, сотрудники музея-усадьбы Н. А. Римского-Корсакова «Вечаша-Любенск», Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова, Центральной городской библиотеки МАУК «Центральная библиотечная система», сотрудники и друзья библиотеки им. Станислава Золотцева, преподаватели музыкальных школ и школ искусств Московской и Ленинградской областей. Будут представлены доклады пианистов и музыковедов из Англии, Франции, Германии.

В рамках конференции в библиотеке музыкального отделения совместно с ПОУНБ имени В. Я. Курбатова откроется выставка «У истоков великой музыки», посвящённая тематике конференции.

В программу конференции включены музыкальные интермедии в исполнении студентов и преподавателей колледжа: фрагмент «Половецких плясок» из оперы «Князь Игорь» А. П. Бородина, литературно-музыкальная композиция по сказке А. С. Пушкина и опере Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок».

По итогам конференции будет опубликован сборник докладов.

Напомним, что колледж искусств не первый год проводит конференции подобного масштаба. В прошлом году пленарные заседания были приурочены к 150-летию со дня рождения великого русского композитора С. В. Рахманинова, а годом ранее – к 350-летнему юбилею со дня рождения Петра I.

Начало конференции в 10:00. Вход в колледж по предъявлению паспорта. Мероприятие пройдёт в музыкальном отделении колледжа искусств в Пскове (улица Воеводы Шуйского, д. 2).