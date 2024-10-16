Псковский ансамбль «Сказ» выступит на всероссийском фестивале-конкурсе оркестров и ансамблей народных инструментов

19:37, 16 октября 2024, ПАИ

Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль «Сказ» имени Владимира Румянцева выступит на VII Всероссийском фестивале-конкурсе оркестров и ансамблей национальных народных инструментов имени Н. Н. Калинина в Ульяновской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Мероприятие посвящено 80-летию выдающегося музыканта – народного артиста России, лауреата Государственной премии России, профессора, академика Николая Калинина.

Фестиваль откроется 18 октября в 17:00 во Дворце культуры «Губернаторский» концертом-выступлением «Парад дирижёров», в котором примет участие народный артист России Александр Цыганков: он сыграет совместно с руководителями коллективов – победителей конкурса и с Ульяновским государственным оркестром русских народных инструментов, которым будут управлять семь дирижёров.

В конкурсе участвуют 20 коллективов из 14 регионов – Республики Адыгея, ЯНАО, Пермского края, Свердловской, Ленинградской, Смоленской, Московской, Липецкой, Воронежской, Вологодской, Самарской, Псковской и Калужской областей. Всего выступит 275 музыкантов.