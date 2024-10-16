Пять новых квадроциклов передали бойцам 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии
Пять новых квадроциклов передали бойцам 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.
«Помощь нашей 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии – один из постоянных и неизменных приоритетов правительства Псковской области. Мы всегда максимально оперативно отрабатываем заявки командования, и наш транспорт регулярно отвозит за ленточку всё необходимое. Сегодня передали новую технику, которую дивизия запросила для использования в разведке, удержании позиций и вывозе раненых с поля боя», – говорится в сообщении.
Глава региона подчеркнул, что пять новых квадроциклов повысят мобильность групп и помогут сберечь жизни военнослужащих.
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