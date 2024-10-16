Митрополит Матфей возглавил расширенное заседание Епархиального совета

21:11, 16 октября 2024, ПАИ

В архиерейской резиденции Псковского епархиального управления состоялось итоговое в текущем году заседание Епархиального совета сегодня, 16 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Работу совета возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей. В работе совета приняли участие секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, руководители епархиальных отделов, благочинные церковных округов, приглашённые клирики епархии.

В ходе работы заседания были рассмотрены текущие вопросы епархиальной жизни и взаимодействия с профильными комитетами светской власти. Особое внимание было уделено подготовке к региональному этапу Рождественских чтений.