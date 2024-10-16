40-летняя рыжеволосая женщина пропала в Пскове
40-летняя женщина пропала в Пскове. С 8 октября её местонахождение неизвестно, сообщается в группе «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».
Приметы: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, карие глаза, рыжие волосы до плеч.
Была одета в светлую кофту, чёрную юбку, синее пальто с поясом, чёрные сапоги. С собой у женщины была чёрная кожаная сумка.
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