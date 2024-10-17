18 и 19 октября жители Пскова последний раз в сезоне смогут увидеть световое шоу у фонтана на Четырёх углах

13:07, 17 октября 2024, ПАИ

18 октября в 20:00 жители Пскова последний раз в сезоне смогут увидеть светомузыкальную композицию у мультимедийного фонтана на Четырёх углах. Об этом ПАИ сообщил директор службы благоустройства города Денис Васильев.

«Она завершится в 20:45, потом настанет черёд лазерного шоу и видеороликов на водном занавесе. В субботу первая часть шоу начнётся в 21:00 и продлится до 21:45, потом будут лазерные лучи и видеоролик. Воскресенье, 20 октября, – последний день работы фонтана», – анонсировал Денис Васильев.

Он также рассказал, как прошёл первый сезон работы мультимедийного фонтана. «Как и в любой технике с фонтаном, а это очень сложное гидротехническое сооружение, иногда возникали мелкие трудности, но особых хлопот он не доставлял. Несколько раз пришлось заменить некоторые элементы, которые вышли из строя из-за чрезмерного любопытства горожан. Наши сотрудники практически ежедневно следили и проверяли состояние фонтана, поэтому я считаю, что сезон прошёл хорошо. Главное, что псковичам нравится», – отметил Денис Васильев.

В заключение он призвал псковичей и гостей Пскова бережно относиться к фонтану, «чтобы он прослужил долгие годы».