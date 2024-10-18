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Политика

Депутаты Псковской гордумы поддержали новую муниципальную программу «Формирование современной городской среды»

Депутаты Псковской городской Думы на комитете по ЖКХ и благоустройству, который прошёл сегодня, 17 октября, рассмотрели новую муниципальную программу «Формирование современной городской среды», передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Программа разработана с 2025 по 2030 годы, общий объём финансирования составит 640,7 млн рублей.

Напомним, что в Пскове с 2017 по 2023 годы проводились работы по благоустройству на 106 дворовых и 36 общественных территориях практически во всех микрорайонах города.

Важно, что объекты были выбраны по инициативе жителей. Только в прошлом, 2023 году, в решении этих вопросов участвовало 43 тысячи псковичей.

«Город живёт, город дышит, нашему Пскову нужны и новые общественные территории, и зелёные дворы», – подытожил важность новой программы председатель профильного комитета Юрий Бурлин, подчеркнув, что уровень благоустройства напрямую влияет на качество жизни людей в пределах определённой территории.

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