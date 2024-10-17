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«Творческие люди»: Почти двести школьников из разных регионов России побывали в Псковской области

Почти двести школьников из разных регионов России посетили Псковскую область в рамках федерального проекта «Творческие люди» Минкультуры России. Об этом рассказала председатель Союза туриндустрии Псковской области Светлана Баранова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Почти двести школьников из разных регионов России побывали в Псковской области. Фото: ПАИ

Проект предполагает путешествия детей от 10 до 17 лет за счёт средств федерального бюджета по маршруту «Псков. Духовные истоки».

«В этом году мы принимаем четыре группы по 46-48 человек. И это дети из Карелии, Новгородской, Московской и Тверской областей. Маршрут рассчитан на два дня и включает посещение Пскова и Пушкинского заповедника. У ребят была обзорная экскурсия по Пскову, программа в Варлаамовской башне, мастер-класс и осмотр экспозиции в палатах Постникова», – рассказала она.

Псковская область участвует в проекте с 2016 года. «Раньше это был обмен только между регионами. Но уже два года проект немного видоизменяется», – отметила Светлана Баранова.

Например, в прошлом году около тысячи псковских школьников побывало на обзорной экскурсии по Пскову с квестом в кремле. В этом году 192 школьника из Острова побывали в Пушкинском заповеднике «Это тоже были абсолютно бесплатные поездки. Это очень приятно и для детей, и для их родителей, когда у детей есть возможность путешествовать», – подчеркнула Светлана Баранова.

Отметим, проект реализуется в рамках президентского нацпроекта «Культура».

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