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Общество

Жительницу Красногородска поздравила с 90-летним юбилеем Валентина Понизовская

Свой 90-летний юбилей отметила жительница Красногородска Минадора Киселёва, сообщила глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Жительницу Красногородска поздравила с 90-летним юбилеем Валентина Понизовская. Фото со страницы Валентины Понизовской из соцсети «ВКонтакте»

«Уважаемая Минадора Антроповна! За вашими плечами большая и достойная жизнь. Вы принадлежите к тому героическому поколению, которое пережило суровые испытания Великой Отечественной войны. Здоровья вам, жизненных сил и всех земных благ на долгие лета!» – обратилась к имениннице Валентина Понизовская.

Минадора Киселёва родилась в селе Тархово Красногородского района. Во время войны деревня сгорела, и семья переехала в деревню Остроглядово. Минадора, выйдя замуж, переехала в деревню Кресты.

Трудилась в полеводстве и животноводстве в колхозе «Красный пограничник». Имеет статус ветерана труда Псковской области. Вместе с мужем Владимиром построили дом, вырастили и воспитали сына Леонида.

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