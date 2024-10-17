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Общество

Стало известно, кто представит Псковскую область на федеральном этапе конкурса «Флагманы образования»

Стали известны победители регионального этапа профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщили ПАИ в ПОИПКРО.

Стало известно, кто представит Псковскую область на федеральном этапе ​конкурса «Флагманы образования». Фото: ПОИПКРО

Так, победителями стали учитель русского языка и литературы Остенской средней общеобразовательной школы – филиала МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа» Вячеслав Новиков, учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 им. Антона Злобина» г. Великие Луки Ирина Михеева, преподаватель ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» Вячеслав Елтунов.

Педагоги представят Псковскую область на федеральном этапе в ноябре в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

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