Стало известно, кто представит Псковскую область на федеральном этапе конкурса «Флагманы образования»

23:26, 17 октября 2024, ПАИ

Стали известны победители регионального этапа профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщили ПАИ в ПОИПКРО.

Так, победителями стали учитель русского языка и литературы Остенской средней общеобразовательной школы – филиала МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа» Вячеслав Новиков, учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 им. Антона Злобина» г. Великие Луки Ирина Михеева, преподаватель ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» Вячеслав Елтунов.

Педагоги представят Псковскую область на федеральном этапе в ноябре в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».