Стало известно, кто представит Псковскую область на федеральном этапе конкурса «Флагманы образования»
Стали известны победители регионального этапа профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщили ПАИ в ПОИПКРО.
Так, победителями стали учитель русского языка и литературы Остенской средней общеобразовательной школы – филиала МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа» Вячеслав Новиков, учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 им. Антона Злобина» г. Великие Луки Ирина Михеева, преподаватель ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» Вячеслав Елтунов.
Педагоги представят Псковскую область на федеральном этапе в ноябре в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».
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Стало известно, кто представит Псковскую область на федеральном этапе конкурса «Флагманы образования»
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