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Творческая встреча с поэтом, писателем, путешественником из Санкт-Петербурга Сергеем Бурыкиным прошла в Плюссе

Творческая встреча с поэтом, писателем, путешественником из Санкт-Петербурга Сергеем Бурыкиным прошла в Плюсской средней общеобразовательной школе. Об этом ПАИ сообщили в образовательном учреждении.

Творческая встреча с поэтом, писателем, путешественником из Санкт-Петербурга Сергеем Бурыкиным прошла в Плюссе. Фото: Плюсская школа

Встреча проводилась в рамках грантового проекта «Россия начинается здесь. Россия начинается в нас. Творческий путеводитель по Псковской области», реализуемого АНО «Культурно-просветительский центр «Все дороги ведут в РИфМу» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, комитета по культуре Псковской области.

Учащиеся 9–11-х классов поучаствовапи во встрече. «Мы прошли дорогами творческих маршрутов, смогли по-новому взглянуть на достопримечательности своей малой родины. Благодаря видеозарисовкам совершили небольшие путешествия по России и другим странам», – отметили в школе.

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