Творческая встреча с поэтом, писателем, путешественником из Санкт-Петербурга Сергеем Бурыкиным прошла в Плюссе
Творческая встреча с поэтом, писателем, путешественником из Санкт-Петербурга Сергеем Бурыкиным прошла в Плюсской средней общеобразовательной школе. Об этом ПАИ сообщили в образовательном учреждении.
Встреча проводилась в рамках грантового проекта «Россия начинается здесь. Россия начинается в нас. Творческий путеводитель по Псковской области», реализуемого АНО «Культурно-просветительский центр «Все дороги ведут в РИфМу» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, комитета по культуре Псковской области.
Учащиеся 9–11-х классов поучаствовапи во встрече. «Мы прошли дорогами творческих маршрутов, смогли по-новому взглянуть на достопримечательности своей малой родины. Благодаря видеозарисовкам совершили небольшие путешествия по России и другим странам», – отметили в школе.
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Творческая встреча с поэтом, писателем, путешественником из Санкт-Петербурга Сергеем Бурыкиным прошла в Плюссе
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