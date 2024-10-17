Творческая встреча с поэтом, писателем, путешественником из Санкт-Петербурга Сергеем Бурыкиным прошла в Плюссе

23:37, 17 октября 2024, ПАИ

Творческая встреча с поэтом, писателем, путешественником из Санкт-Петербурга Сергеем Бурыкиным прошла в Плюсской средней общеобразовательной школе. Об этом ПАИ сообщили в образовательном учреждении.

Встреча проводилась в рамках грантового проекта «Россия начинается здесь. Россия начинается в нас. Творческий путеводитель по Псковской области», реализуемого АНО «Культурно-просветительский центр «Все дороги ведут в РИфМу» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, комитета по культуре Псковской области.

Учащиеся 9–11-х классов поучаствовапи во встрече. «Мы прошли дорогами творческих маршрутов, смогли по-новому взглянуть на достопримечательности своей малой родины. Благодаря видеозарисовкам совершили небольшие путешествия по России и другим странам», – отметили в школе.