Ещё шесть ТОС появятся в Пскове

12:18, 18 октября 2024, ПАИ

Границы территорий, где будут созданы новые ТОС, согласовали члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы, заседание которого прошло сегодня, 18 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Планируется создать ТОС «Пожигово», куда войдёт несколько домов одноимённой улицы. «Техническая, 8» назвали своё территориальное общественное самоуправление жильцы этого дома. Рокоссовского, 11, Рижский, 60а, Юбилейная, 69 – многоквартирные дома, где также планируется организация ТОС. «Октябрьский 12–14» – ТОС с таким названием объединит жильцов двух домов центра Пскова.

«Люди ощутили на себе, что такое органы ТОС», – заметил председатель профильного комитета Псковской гордумы Константин Болотин. Он уточнил, чем больше органов ТОС, тем проще работать. «Тем больше людей мы можем привлечь для решения тех или иных проблем», – подчеркнул депутат.