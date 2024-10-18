Станислав Стармолотов возглавит дорожный комитет Псковской области в новом статусе
Станислав Стармолотов с понедельника, 21 октября, перестанет быть врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области и станет председателем комитета. Об этом он сообщил корреспонденту ПАИ.
Напомним, что Станислав Стармолотов был назначен и. о. руководителя комитета в июле 2021 года.
Добавим, что интервью с руководителем комитета можно посмотреть по ссылке.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
18 октября 2024
При виде какого слова люди зевают, зачем они это делают и почему зевота заразна, рассказали эксперты
18 октября 2024
Обострение геморроя провоцируют фастфуд, алкоголь и острая пища – псковский колопроктолог