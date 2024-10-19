Яблоневый сад заложили в деревне Усвятского района в память о песеннице Ольге Сергеевой
Яблоневый сад заложили в деревне Церковище Усвятского района на территории фольклорно-этнографического парка в рамках проекта «Фольклорные выходные». Об этом пишет газета «Новая жизнь».
Сад представляется символом возрождения творческого потенциала края и сохранения памяти о знаменитой песеннице Ольге Сергеевой.
Яблоневый сад с осенними сортами яблок станет украшением территории Дома фольклора, капитально отремонтированного в рамках национального проекта «Культура» в 2023 году.
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Яблоневый сад заложили в деревне Усвятского района в память о песеннице Ольге Сергеевой
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