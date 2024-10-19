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Общество

Яблоневый сад заложили в деревне Усвятского района в память о песеннице Ольге Сергеевой

Яблоневый сад заложили в деревне Церковище Усвятского района на территории фольклорно-этнографического парка в рамках проекта «Фольклорные выходные». Об этом пишет газета «Новая жизнь».

Фото здесь и далее: газета «Новая жизнь»

Сад представляется символом возрождения творческого потенциала края и сохранения памяти о знаменитой песеннице Ольге Сергеевой.

Яблоневый сад с осенними сортами яблок станет украшением территории Дома фольклора, капитально отремонтированного в рамках национального проекта «Культура» в 2023 году.

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