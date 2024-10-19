Орешкин стал спецпредставителем президента России по вопросам экономического сотрудничества со странами БРИКС

22:21, 19 октября 2024, ПАИ

Максим Орешкин назначен специальным представителем президента по вопросам финансово-экономического сотрудничества со странами БРИКС. Указ об этом подписал Владимир Путин, документ опубликован на правовом портале.

Ранее, в мае 2024 года, Максим Орешкин занял пост заместителя главы администрации президента. До этого он был помощником президента и возглавлял Минэкономразвития.

В июне 2023 года Максим Орешкин посещал Псковскую область, где провёл с губернатором Михаилом Ведерниковым совещание по поводу модернизации социальной инфраструктуры приграничных районов региона в рамках исполнения поручений президента России.