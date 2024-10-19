Съёмки для телепередачи «Утро России» состоялись в Спасо-Преображенском соборе Пскова

17:42, 19 октября 2024, ПАИ

Съёмки передачи «Утро России» прошли в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря Пскова. Программа выходит на телеканале «Россия 1». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В передаче рассказывается о культурных памятниках, которые входят в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

О фресках и технологиях их создания рассказала сотрудница отдела хранения монументальной живописи Псковского музея-заповедника.