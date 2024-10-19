120 тысяч доз инсулина закупают в Псковской области для льготников
Госучреждение Псковской области «Управление лекарственного и медицинского обеспечения» объявило тендер на поставку инсулина глулизина. Данные закупки размещены на официальныом сайте единой информационной системы в сфере закупок.
Начальная цена контракта 15 582 000 рублей. Победитель конкурса обязан поставить 120 тысяч доз для лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с законом Псковской области «О мерах социальной поддержки в лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих на территории Псковской области».
Срок окончания подачи заявок – 28 октября 2024 года
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