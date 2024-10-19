120 тысяч доз инсулина закупают в Псковской области для льготников

20:30, 19 октября 2024, ПАИ

Госучреждение Псковской области «Управление лекарственного и медицинского обеспечения» объявило тендер на поставку инсулина глулизина. Данные закупки размещены на официальныом сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Начальная цена контракта 15 582 000 рублей. Победитель конкурса обязан поставить 120 тысяч доз для лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с законом Псковской области «О мерах социальной поддержки в лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих на территории Псковской области».

Срок окончания подачи заявок – 28 октября 2024 года