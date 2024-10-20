К Новому году в России на 15% вырастут цены на электронику

18:57, 20 октября 2024, ПАИ

К Новому году в России на 15% вырастут цены на электронику, пишет газета «Известия». Это связано с ростом курса валют, в которых рассчитываются российские импортеры с иностранными контрагентами, а также с общемировым повышением цен на комплектующие для электроники.

Также на стоимость влияет отказ ряда иностранных банков от проведения платежей из РФ и усложнение логистических цепочек.

Пока производители и ритейлеры стараются сохранить объемы продаж и делать товары максимально доступными для потребителей через маркетинговые активности и промоакции. Однако закупочные цены продолжают расти из-за удорожания комплектующих, в первую очередь памяти и видеокарт, а также других компонентов, таких как блоки питания.