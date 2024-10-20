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Культура

Фольклорные выходные прошли в Усвятском районе

Фольклорные выходные прошли в деревне Церковище Усвятского района, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

Фольклорные выходные прошли в Церковище. Фото здесь и далее: Псковский областной центр народного творчества

На мероприятии выступили фольклорные коллективы Псковской области – «А ну-ка, бабушки» из деревни Церковище, фольклорный ансамбль детской музыкальной школы «Ларец», детский фольклорный коллектив «Заряница» из Великих Лук, «Уграда» из Пскова, «Журавушки» из Усвят и другие.

Встреча состоялась в рамках проекта «Фольклорные выходные» при поддержке Псковского областного центра народного творчества, администрации Усвятского района и Церковищенской сельской волости.

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