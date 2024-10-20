Фольклорные выходные прошли в Усвятском районе

15:23, 20 октября 2024, ПАИ

Фольклорные выходные прошли в деревне Церковище Усвятского района, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

На мероприятии выступили фольклорные коллективы Псковской области – «А ну-ка, бабушки» из деревни Церковище, фольклорный ансамбль детской музыкальной школы «Ларец», детский фольклорный коллектив «Заряница» из Великих Лук, «Уграда» из Пскова, «Журавушки» из Усвят и другие.

Встреча состоялась в рамках проекта «Фольклорные выходные» при поддержке Псковского областного центра народного творчества, администрации Усвятского района и Церковищенской сельской волости.