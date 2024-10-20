В великолукской поликлинике №1 открылся кабинет врача акушера-гинеколога

19:46, 20 октября 2024, ПАИ

В поликлинике №1 великолукского филиала Псковской областной клинической больницы открылся кабинет врача акушера-гинеколога. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Приём ведёт врач акушер-гинеколог высшей категории Екатерина Баранова. Стаж работы специалиста - почти 40 лет.

Помимо осмотра и консультации врач проводит диспансеризацию репродуктивного здоровья, ультразвуковое исследование органов малого таза, молочных желез.

Записаться можно через регистратуру поликлиники; по номеру 8 (81153) 7-88-99 или через портал «Госуслуги».