В великолукской поликлинике №1 открылся кабинет врача акушера-гинеколога
В поликлинике №1 великолукского филиала Псковской областной клинической больницы открылся кабинет врача акушера-гинеколога. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.
Приём ведёт врач акушер-гинеколог высшей категории Екатерина Баранова. Стаж работы специалиста - почти 40 лет.
Помимо осмотра и консультации врач проводит диспансеризацию репродуктивного здоровья, ультразвуковое исследование органов малого таза, молочных желез.
Записаться можно через регистратуру поликлиники; по номеру 8 (81153) 7-88-99 или через портал «Госуслуги».
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