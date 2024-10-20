До +14 градусов ожидается в Псковской области в начале рабочей недели
21 октября в Псковской области ожидается переменная облачность без осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью -1...+4 градуса, днём +9...+14 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
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