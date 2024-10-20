21 и 22 октября изменится расписание пригородного поезда Псков – Луга

21:12, 20 октября 2024, ПАИ

21 и 22 октября изменится расписание пригородного поезда № 6508 Псков – Луга, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Поезд будет отправляться со станции Псков в 17:55. Затем будут стоянки в Любятово в 18:02–18:14, в Торошино – в 18:39–18:40, в Молодях – в 18:55–18:56, в Новоселье – в 19:10–19:11, в Лапино – в 19:20–19:21, во Владимирском Лагере – в 19:28–19:29, в Стругах Красных – в 19:35–19:36, в Плюссе – в 19:58–19:59, в Лямцево – в 20:14–20:15, на станции Серебрянка – в 20:28–20:29.

В Лугу поезд прибудет в 20:55.